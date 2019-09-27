Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 17:26

Берлин. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Депутаты бундестага из разных фракций призывают к постепенному ослаблению санкций Европейского союза против России, сообщает Deutsche Welle.

Германия и РФ экономически страдают от них сильнее всего.

По мнению эксперта фракции социал-демократов по экономической политике Бернда Вестфаля, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель "должны включить эту тему в повестку дня ЕС".

"Мы сделаем первый шаг и посмотрим, как поступит Россия", - заявил Вестфаль.

На постепенном снятии санкций настаивали депутат от Христианско-социального союза Петер Рамзауэр и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из Левой партии. Экономический эксперт Свободной демократической партии Сандра Визер также высказалась за смягчение ограничительных мер, но подчеркнула, что Россия должна добиться прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

Снятия санкций с РФ за последние недели потребовали и руководители ряда земельных правительств ФРГ.

В июне 2019 года ЕС продлил действие санкций, введенных против Москвы из-за российской аннексии украинского полуострова Крым и поддержки Россией сепаратистов в Донбассе.

По словам Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики (IfW), Россия и Германия несут основное бремя санкционной политики ЕС и США. В результате РФ теряет около $3,4 млрд в месяц за счет несостоявшихся торговых операций. В ФРГ этот показатель составляет около 770 млн евро. Для сравнения: потери США не превышают $70 млн, добавил Хинц.

Оь аш бп*

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