Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 20:42

Рим. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Болгарские депутаты и министры пожертвуют свои зарплаты на систему здравоохранения страны для борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают во вторник европейские СМИ.

Соответствующее предложение было выдвинуто правящей консервативной партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ)". Парламентарии единогласно поддержали эту инициативу в понедельник вечером.

От зарплаты, начисляемой за период с 1 апреля, вместе с депутатами откажутся члены правительства, а также руководители правительственных учреждений.

В общей сложности благодаря этим мерам пожертвования должны составить около 740 тыс. евро.

Кроме того, парламент Болгарии одобрил продление режима ЧС в стране до 13 мая.

По последним данным, в Болгарии с начала вспышки зарегистрировано около 550 случаев заражения. Более 20 человек скончались.

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