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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 20:33 18.10.2018 - 20:33

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Парламент Косово согласился рассмотреть возможность трансформации сил безопасности Косово в регулярную армию, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Голосование в 120-местном парламенте прошло в четверг, инициативу поддержали 98 депутатов. Депутаты, представляющие сербское меньшинство в парламенте, бойкотировали дебаты.

Ранее депутаты-сербы выступали против создания армии, заявляя, что такие действия потребуют изменений конституции. Однако принятые в четверг парламентом законы, отмечают СМИ, только расширяет полномочия сил безопасности, и не требует изменений в конституции.

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что единственными вооруженными силами в Косово должны быть миротворцы под эгидой НАТО, а армия в Косово будет служить "для запугивания Сербии и сербов".

По данным СМИ, руководство Косово предполагает, что в армии должны быть 5 тыс. активных военнослужащих и 3 тыс. солдат в резерве.

Силы безопасности Косово были созданы в 2009 году при поддержке сил НАТО, в них входят порядка 2,5 тыс. бойцов.

Силы НАТО присутствуют в Косово с 1999 года, когда туда вошли первые подразделения международных сил KFOR. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале октября заявлял, что в Косово присутствуют более 4 тыс. военнослужащих KFOR.

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