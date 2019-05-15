Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 19:24

Мадрид. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Венесуэлы, в среду допустили в здание парламента, сообщает латиноамериканская пресса.

Накануне оно было блокировано после того, как появилась информация о том, что внутри может находиться взрывное устройство.

"Вчера диктатура попыталась воспрепятствовать проведению пленарного заседания, но у нее ничего не вышло, - прокомментировал ситуацию лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. - Сегодня мы проведем сессию и еще раз отдадим дань уважения поддержке и доверию всей Венесуэлы".

На заседании во вторник депутаты планировали обсудить судьбу первого заместителя председателя ассамблеи Эдгара Самбрано, задержанного на прошлой неделе и помещенного в одну из тюрем Каракаса. Его называют одним из основных организаторов попытки переворота, произошедшей в Венесуэле неделю назад.

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