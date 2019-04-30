Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 16:37

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Иерусалим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Депутаты израильского Кнессета 21-го созыва во вторник принесли присягу, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

Каждый депутат, когда его имя звучало с президиума, вставал и говорил: "Я присягаю".

Выступая перед депутатами, президент страны Реувен Ривлин призвал к единству в израильском обществе.

"Сейчас настало время бороться за наш общий дом, где светские, религиозные, ультраортодоксальные евреи и арабы - да, их называют арабами, и в этом нет ничего плохого, чтобы сказать это - правые и левые, могут оказаться равными", - сказал Р.Ривлин на заседании, откуда велась видеотрансляция.

"Давайте вспомним, что мы не были обречены жить вместе, нам суждено было жить вместе", - добавил президент.

Парламентарии подавляющим большинством голосов утвердили действующего спикера Кнессета русскоязычного Юлия Эдельштейна на третий срок. Из 120 депутатов Кнессета 101 поддержали кандидатуру Ю.Эдельштейна, при этом четверо воздержались. Еще 15 депутатов не голосуют.

"Спасибо членам 21-го Кнессета за доверие! Нас ждет много работы. Только вместе мы можем верно служить гражданам Израиля", - написал Ю.Эдельштейн в своем аккаунте Twitter.

Ранее фракция "Ликуд" единогласно проголосовала за кандидатуру Ю.Эдельштейна на пост спикера парламента.

Всего в израильском парламенте - 120 депутатов. Его новый состав определился по итогам досрочных выборов, которые прошли в стране 9 апреля.

Согласно официальным результатам голосования, представленным ЦИК Израиля, основные конкурирующие партии - правая партия премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35.

Блок из двух ультраортодоксальных партий "Яхадут ха-Тора" получил восемь мандатов, и столько же мест у еще одной религиозной партии ШАС. По шесть мест получили блок Хадаш-Таал (состоит из левых и израильских арабов) и левоцентристская партия "Авода". Кроме того, пять мандатов получила правая партия "Наш дом Израиль" под руководством экс-министра обороны Авигдора Либермана, и столько же мест - у "Союза правых партий".

Также по четыре места в парламенте получили левая партия "Мерец", центристская "Кулану" и блок арабских партий PAAM-Балад.

Как отмечают израильские СМИ, в Кнессет вошло в этот раз рекордное число новых депутатов - 49 человек. Среди них 24 человека представляют партию "Кахоль-Лаван", а 11 человек - правящую партию "Ликуд". Остальные "новички" нынешнего Кнессета представляют другие партии.

Через неделю после выборов и по итогам дискуссий с лидерами прошедших в Кнессет партий президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать правительство. Б.Нетаньяху занимается этим в настоящее время, переговоры о формировании коалиции находятся на начальном этапе.

На формирование коалиции кандидату в премьер-министры Израиля отводится максимум 42 дня. После этого он выносит на голосование состав предложенного правительства, который должен быть одобрен минимум 61 голосом из 120, имеющихся в Кнессете.

Если ему не удастся сформировать коалицию, президент поручит это другому кандидату.

1кю ар

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