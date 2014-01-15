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Этот контент был опубликован 15 января 2014 г. 5:38 15.01.2014 - 05:38

Хельсинки. 15 января. ИНТЕРФАКС - Финские депутаты парламента, подписавшиеся ранее под законопроектом о запрете на продажу земли и недвижимости россиянам, начали отказываться от своих подписей.

Как сообщила Интернет-газета Verkkouutiset, по состоянию на вторник вечера под законодательной инициативой осталось 92 подписи. В понедельник было 94 подписи, в то время как в декабре под ней числилась 101 подпись, чего было достаточно для рассмотрения законопроекта в парламенте.

Как сообщила изданию парламентский секретарь Туула Сивонен (Tuula Sivonen), с некоторыми подписями произошла неразбериха: как выяснилось, часть депутатов подписалась под инициативой дважды, рукописные подписи некоторых депутатов были неверно прочитаны и зарегистрированы как подписи двух разных лиц и т.п..

В то же время четверо парламентариев по зрелому размышлению решили отозвать свои подписи.

Так, депутат от партии Центра Ану Вехвилайнен отозвала подпись, "так как я не желаю, чтобы меня рассматривали как депутата, поддерживающего антироссийские настроения".

19 декабря 2013 года группа депутатов парламента Финляндии подготовила законопроект, запрещающий продажу россиянам недвижимости и земли. По мнению инициаторов, покупка недвижимости и земли стала для многих представителей России способом отмывать "грязные деньги". Кроме того, они рассматривали эту инициативу как ответ на запрет России продавать иностранцам землю в приграничной зоне.

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