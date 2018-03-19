Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Пекин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - На проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти страны) был утвержден состав нового правительства КНР.

В него вошли:

Премьер Госсовета КНР - Ли Кэцян

Вице-премьеры - Хань Чжэн, Сунь Чуньлань (женщина), Ху Чуньхуа, Лю Хэ.

Члены Госсовета - Вэй Фэнхэ, Ван Юн, Ван И, Сяо Цзе, Чжао Кэчжи.

Ван И, Вэй Фэнхэ и Чжао Кэчжи, став членами Госсовета, сохранили за собой посты соответственно министра иностранных дел, министра обороны и министра общественной безопасности.

Руководителями министерств и ведомства Госсовета КНР назначены:

Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам - Хэ Лифэн.

Министр образования - Чэнь Баошэн.

Министр науки и технологий - Ван Чжиган.

Министр промышленности и информатизации - Мяо Вэй.

Председатель Госкомитета КНР по делам национальностей - Батэр.

Министр государственной безопасности - Чэнь Вэньцин.

Министр гражданской администрации - Хуан Шусянь.

Министр юстиции - Фу Чжэнхуа.

Министр финансов - Лю Кунь.

Министр трудовых ресурсов и социального обеспечения - Чжан Цзинань.

Министр природных ресурсов - Лу Хао.

Министр охраны окружающей среды - Ли Ганьцзе.

Министр жилья и городского и сельского строительства - Ван Мэнхуэй.

Министр транспорта - Ли Сяопэн.

Министр водного хозяйства - Е Цзинпин.

Министр сельского хозяйства - Хань Чанфу.

Министр коммерции - Чжун Шань.

Министр культуры и туризма - Ло Шуган.

Министр по делам ветеранов - Сунь Шаочэн.

Министр по чрезвычайным ситуациям - Ван Юйпу.

Председателем Народного банка Китая (китайский Центробанк - ИФ) утвержден И Ган.

Главой Государственного управления здравоохранения стал Ма Сяовэй, руководителем Государственного ревизионного управления - Ху Цзэцзюнь.

Гк де

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта









swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

Интерфакс