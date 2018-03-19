Депутаты сессии ВСНП утвердили состав нового правительства Китая
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Пекин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - На проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти страны) был утвержден состав нового правительства КНР.
В него вошли:
Премьер Госсовета КНР - Ли Кэцян
Вице-премьеры - Хань Чжэн, Сунь Чуньлань (женщина), Ху Чуньхуа, Лю Хэ.
Члены Госсовета - Вэй Фэнхэ, Ван Юн, Ван И, Сяо Цзе, Чжао Кэчжи.
Ван И, Вэй Фэнхэ и Чжао Кэчжи, став членами Госсовета, сохранили за собой посты соответственно министра иностранных дел, министра обороны и министра общественной безопасности.
Руководителями министерств и ведомства Госсовета КНР назначены:
Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам - Хэ Лифэн.
Министр образования - Чэнь Баошэн.
Министр науки и технологий - Ван Чжиган.
Министр промышленности и информатизации - Мяо Вэй.
Председатель Госкомитета КНР по делам национальностей - Батэр.
Министр государственной безопасности - Чэнь Вэньцин.
Министр гражданской администрации - Хуан Шусянь.
Министр юстиции - Фу Чжэнхуа.
Министр финансов - Лю Кунь.
Министр трудовых ресурсов и социального обеспечения - Чжан Цзинань.
Министр природных ресурсов - Лу Хао.
Министр охраны окружающей среды - Ли Ганьцзе.
Министр жилья и городского и сельского строительства - Ван Мэнхуэй.
Министр транспорта - Ли Сяопэн.
Министр водного хозяйства - Е Цзинпин.
Министр сельского хозяйства - Хань Чанфу.
Министр коммерции - Чжун Шань.
Министр культуры и туризма - Ло Шуган.
Министр по делам ветеранов - Сунь Шаочэн.
Министр по чрезвычайным ситуациям - Ван Юйпу.
Председателем Народного банка Китая (китайский Центробанк - ИФ) утвержден И Ган.
Главой Государственного управления здравоохранения стал Ма Сяовэй, руководителем Государственного ревизионного управления - Ху Цзэцзюнь.
Гк де
Интерфакс