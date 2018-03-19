Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 5:25 19.03.2018 - 05:25

Пекин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - На проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти страны) был утвержден состав нового правительства КНР. В него вошли: Премьер Госсовета КНР - Ли Кэцян Вице-премьеры - Хань Чжэн, Сунь Чуньлань (женщина), Ху Чуньхуа, Лю Хэ. Члены Госсовета - Вэй Фэнхэ, Ван Юн, Ван И, Сяо Цзе, Чжао Кэчжи. Ван И, Вэй Фэнхэ и Чжао Кэчжи, став членами Госсовета, сохранили за собой посты соответственно министра иностранных дел, министра обороны и министра общественной безопасности. Руководителями министерств и ведомства Госсовета КНР назначены: Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам - Хэ Лифэн. Министр образования - Чэнь Баошэн. Министр науки и технологий - Ван Чжиган. Министр промышленности и информатизации - Мяо Вэй. Председатель Госкомитета КНР по делам национальностей - Батэр. Министр государственной безопасности - Чэнь Вэньцин. Министр гражданской администрации - Хуан Шусянь. Министр юстиции - Фу Чжэнхуа. Министр финансов - Лю Кунь. Министр трудовых ресурсов и социального обеспечения - Чжан Цзинань. Министр природных ресурсов - Лу Хао. Министр охраны окружающей среды - Ли Ганьцзе. Министр жилья и городского и сельского строительства - Ван Мэнхуэй. Министр транспорта - Ли Сяопэн. Министр водного хозяйства - Е Цзинпин. Министр сельского хозяйства - Хань Чанфу. Министр коммерции - Чжун Шань. Министр культуры и туризма - Ло Шуган. Министр по делам ветеранов - Сунь Шаочэн. Министр по чрезвычайным ситуациям - Ван Юйпу. Председателем Народного банка Китая (китайский Центробанк - ИФ) утвержден И Ган. Главой Государственного управления здравоохранения стал Ма Сяовэй, руководителем Государственного ревизионного управления - Ху Цзэцзюнь. Гк де Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс