Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 19:42

*** Без них не будет кворума, необходимого для правового оформления отставки Моралеса

Мадрид. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Депутаты "Движения к социализму" приняли решение бойкотировать чрезвычайное заседание парламента Боливии, на котором планируется юридически оформить отставку президента страны Эво Моралеса Аймы и назначить временного руководителя государства, сообщает международный латиноамериканский телеканал Telesur.

Телеканал отмечает, что на заседании должен быть кворум, в то время как представители "Движения к социализму" составляют две третьих депутатского корпуса.

Парламент Боливии должен собраться на чрезвычайное заседание позже во вторник. Официальное письменное прошение Моралеса об отставке поступило в

парламент Боливии накануне.

Боливийским законодательством предусмотрено, что после получения прошения второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок высшего руководства страны перешла вся полнота власти, должна созвать чрезвычайную сессию, на которой будет дан правовой статус отставке президента.

Кроме того, депутаты должны одобрить кандидатуру Аньес в должности временного президента Боливии.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

Эво Моралес объявил об отставке в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

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