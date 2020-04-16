Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса COVID-19 грозит ЕС разрушением, заявил экс-премьер Бельгии, евродепутат и одна из ключевых фигур европейского либерального движения Ги Верхофстадт.

"Пандемия коронавируса атакует, прежде всего, хрупкие организмы, поэтому не стоит удивляться, что она стремится смести Европейский союз, ослабленный эгоизмом своих государств-членов, малодушием своего политического класса и пассивностью своих институтов", - написал Верхофстадт в статье для портала газеты La Libre Belgique.

"Мне тяжело это признавать, поскольку европейское строительство - это проект моей жизни. Но надо быть реалистом: когда слышишь волну протестов, идущую из самых народных глубин с обвинениями в адрес Европы в ее бесполезности - в этот период исторического кризиса, то что можно ответить?" - отмечает политик в статье, которую называет "криком тревоги".

Он посетовал, что неслучайно националисты воспользовались этой возможностью "выплюнуть свой популистский яд".

Верхофстадт также раскритиковал антикризисные меры, предпринятые на уровне ЕС.

"С самого начала управление этим кризисом в Европе было хаотичным. Лишь США удалось сделать это хуже с президентом Трампом, который на протяжении долгого времени относился к данной теме, как к обману. После появления вируса в Ухане нам понадобилось почти два месяца, чтобы оценить положение. Тем временем Италия тонула в отсутствие каких-либо серьезных мер у ее соседей, чтобы помочь ей или чтобы самим приготовиться к неизбежному вторжению вируса", - напомнил евродепутат.

В итоге, по его словам, в нужное время не было предпринято ничего, чтобы воспрепятствовать распространению вируса как по континенту, так и по другую сторону пролива Ла-Манш.

Напротив, каждое государство ЕС начало разрабатывать свою собственную стратегию, опираясь на советы собственных научных комитетов, словно бы существовало 28 вариантов COVID-19, возмущается Верхофстадт.

По его мнению, все это наносит ущерб прочности Европейского союза, и настал момент, когда Еврокомиссия "вызвана на суд истории".

"Столкнувшись с некомпетентностью государств, она должна незамедлительно взять на себя руководящую роль, если не хочет видеть ЕС распавшимся, и гораздо быстрее, чем его хулители когда-либо осмеливались надеяться. Нет, Европейский союз не вечен. Ничто не вечно в этом мире. Европейский союз тоже может исчезнуть. Из-за отсутствия мужества. Из-за неосторожности. Из-за отсутствия солидарности", - предупредил либеральный европейский политик.

1ов аю

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