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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 15:48 22.05.2018 - 15:48

Рим. 22 мая. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Дерево упало на туристический автобус во Флоренции, пять человек пострадали, сообщает итальянское агентство ANSA.

"На туристический автобус недалеко от пятизвездочного отеля Lungarno во Флоренции упало дерево. Пострадали пятеро туристов, они получили легкие травмы", - пишет агентство.

По данным ANSA, дерево упало на заднюю часть автобуса, когда он остановился на красный свет.

Ранее двухэтажный туристический автобус на Мальте врезался в низко висящие ветви дерева во время экскурсии по городу Зуррик, в результате ДТП двое туристов погибли, еще 50 получили ранения.

1ту ез

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