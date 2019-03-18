Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 6:23

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Бизнесмен Олег Дерипаска отрицает, что подал иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, добиваясь отмены введенных против него персональных санкций, по указанию российских властей.

В интервью CNBC он сказал, что такое утверждение является "абсолютно ложным" и что он подал иск, чтобы восстановить свое честное имя.

"Для меня этот шаг (введение санкций - ИФ) было полным сюрпризом, надеюсь, рано или поздно люди поймут, что это было несправедливо", - сказал он.

"Ситуация все хуже. Последние слушания в Конгрессе, когда люди начали меня лично обвинять в вещах, с которыми я никак не связан, ... все это просто фантазии", - добавил бизнесмен.

Он сказал, что использование судебной системы США является для него последней возможностью добиться, чтобы были оценены факты и восстановлена справедливость.

Дерипаска подал иск в пятницу в федеральный суд Вашингтона. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США".

Свои потери из-за введенных против него и принадлежащих ему компаний санкций О.Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.

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