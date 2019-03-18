Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 6:43

*** Он не верит в возможность улучшения отношений между Россией и США в ближайшем будущем

(повтор с исправлением опечатки в 10-м абзаце)

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Бизнесмен Олег Дерипаска отрицает, что подал иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, добиваясь отмены введенных против него персональных санкций, по указанию российских властей.

В интервью CNBC он сказал, что такое утверждение является "абсолютно ложным" и что он подал иск, чтобы восстановить свое честное имя.

"Для меня этот шаг (введение санкций - ИФ) было полным сюрпризом, надеюсь, рано или поздно люди поймут, что это было несправедливо", - сказал он.

"Ситуация все хуже. Последние слушания в Конгрессе, когда люди начали меня лично обвинять в вещах, с которыми я никак не связан, ... все это просто фантазии", - добавил бизнесмен.

Он сказал, что использование судебной системы США является для него последней возможностью добиться, чтобы были оценены факты и восстановлена справедливость.

Бизнесмен считает, что в ближайшее время не следует рассчитывать на улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами.

"Если посмотреть на реалии - россияне и американцы не испытывают ненависти друг к другу. У русского народа в сердце есть пространство для того, чтобы начать новую страницу (в отношениях - ИФ), но проблема в игре мускулами с обеих сторон", - сказал О.Дерипаска.

По его словам, обе страны готовы потратить триллионы долларов на оборону, несмотря на то, что более половины таких расходов, вероятно, будут "ненужными".

В ответ на вопрос о том, считает ли он, что уровень напряженности в отношениях между Россией и Западом может снизиться до отмены санкций, О.Дерипаска сказал: "С моей точки зрения, это невозможно со стороны США".

Отвечая на вопрос, может ли перспектива смены президента в США в следующем году предоставить возможность для улучшения связей между Вашингтоном и Москвой, О.Дерипаска ответил: "Вы серьезно?"

"Через четыре года все будет по-прежнему, - сказал он. - Только новое поколение может что-то сделать. Это (нынешнее поколение) предпочло бы сражаться", - отметил бизнесмен.

О.Дерипаска подал иск в пятницу в федеральный суд Вашингтона. Бизнесмен считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США".

Свои потери из-за введенных против него и принадлежащих ему компаний санкций О.Дерипаска оценил в $7,5 млрд или в 81% своего состояния.

состояния.

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