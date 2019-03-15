Москва/Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Олег Дерипаска подал иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, добиваясь отмены персональных санкций в свой адрес, сообщает Bloomberg.

Иск поступил в пятницу в федеральный суд Вашингтона. О.Дерипаска считает, что незаконно и несправедливо попал в санкционный список США, явившись жертвой политической борьбы из-за "предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 г. в США". Свои потери из-за санкций О.Дерипаска оценил в $7,5 млрд.

О.Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе En+ (MOEX: ENPL), "РусАл" (MOEX: RUALR), "Евросибэнерго" и "ГАЗ" (MOEX: GAZA), попали в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) в апреле 2018 года. Условием вывода En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из-под санкций, а значит возобновления обычных бизнес-процессов в этих компаниях, стало сокращение влияния О.Дерипаски в головной структуре En+.

В декабре прошлого года Минфин объявил о грядущем снятии санкций с этих компаний в рамках реализации "плана Баркера" (по имени занимавшегося переговорами с OFAC лорда Баркера, главы совета директоров En+), которое стоило О.Дерипаске сокращения доли в En+ с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Большинство в советах директоров En+ и "РусАла" получили назначенные по согласованию OFAC независимые директора. Любые доходы О.Дерипаски будут поступать на заблокированный счет, ключевые операции освобожденных от санкционного бремени компаний будут исследоваться на соответствие интересам О.Дерипаски, а сам бизнесмен остается фигурантом SDN List как "kremlin insider" (определение OFAC).

Вслед за объявлением о снятии санкций Минфин США подвергся критике конгрессменов-демократов, которые пытались заблокировать решение. Соответствующая резолюция не нашла поддержки в Сенате, где у республиканцев большинство, хотя и была принята Палатой представителей, где большинство у демократов. Уже после вступления решения Минфина о снятии санкций в силу 28 января представители обеих палат продолжили высказываться против этого шага, который, по их мнению, может быть уступкой Кремлю.

Бс ко *

MOEX$#&: ENPL, GAZA, RUALR

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