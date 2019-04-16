Берлин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - На реконструкцию Собора Парижской Богоматери после масштабного пожара, могут уйти десятилетия, считает архитектор Петер Фюссених, осуществляющий надзор за ремонтными работами в Кёльнском соборе.

"Сейчас рассуждать о том, сколько времени займет реконструкция, и сколько она будет стоить - это рассматривать будущее в хрустальном шаре. Но уже, судя по телекартинке, можно сказать, что потребуются не просто годы, а десятилетия для устранения ущерба", - сказал П.Фюссених во вторник в интервью немецким СМИ.

По мнению эксперта, ближайшие дни имеют ключевое значение, так как каменные своды под сгоревшей крышей были пропитаны водой, используемой для тушения. Теперь специалистам нужно принять меры, чтобы своды, высыхая, не обрушились. "Все это привело к многократному увеличению веса сводчатых потолков, и нам придется подождать следующие несколько дней, чтобы увидеть, выдержат ли своды этот вес", - пояснил П.Фюссених.

Архитектор отметил, что разрушение стропильной конструкции в Соборе Нотр-Дам было особенно большой потерей, потому что она в основном была возведена еще в 13 веке. Стропила в Кельнском соборе были сделаны в 19 веке из железа в отличие от деревянных стропил в Нотр-Даме, добавил он.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 марта. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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