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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 9:16 01.10.2018 - 09:16

Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Индонезии Джоко Видодо поручил правительству страны принять помощь от международных гуманитарных организаций в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в пятницу, передают в понедельник местные СМИ.

"Прошлой ночью президент Видодо дал распоряжение принять помощь от международных организаций. Помощь будет направлена на то, чтобы срочно справиться с последствиями стихии", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter члена правительства страны Тома Лембонга.

По информации СМИ, люди по-прежнему остаются под обломками зданий, однако спасателям не хватает оборудования, чтобы достать пострадавших из-под руин. Помимо этого, местные власти объявили о нехватке медикаментов и опасаются дальнейшего увеличения числа погибших.

"Я надеюсь, люди проявят терпение. Мы сообща работаем над этим (над устранением последствий землетрясения - ИФ)", - заявил в свою очередь Дж.Видодо.

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

В настоящий момент число погибших оценивается в 1200 человек. Ранее сообщалось о 832 жертвах.

1тэ аю

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