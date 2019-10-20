Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 13:16

Берлин. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa, объявили забастовку в воскресенье, отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна, сообщают немецкие СМИ.

Изначально забастовка, организованная профсоюзом пилотов и бортпроводников, должна была начаться ранним утром в воскресенье и продлиться шесть часов. Однако в Lufthansa заявили сотрудникам, что забастовка незаконна, а выход на нее может им навредить. В профсоюзе назвали это заявление "новым уровнем угроз". После этого было решено продлить ее до полуночи.

В итоге из-за того, что сотрудники компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine приняли участие в забастовке, в воскресенье в международном аэропорту Берлин-Тегель отменили порядка 15 рейсов, в аэропорту Гамбурга - минимум 12, порядка 10 рейсов отменено в аэропорту Мюнхена. В аэропортах городов Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Кельн не уточняют число отмененных рейсов, речь в каждом из них идет о "нескольких авиарейсах".

Ранее руководство Lufthansa уже удовлетворило одно из требований своих сотрудников - повысила бортпроводникам зарплату на 2%. Поэтому бортпроводники Lufthansa не присоединились к забастовке своих коллег в дочерних компаниях немецкого авиаперевозчика. Тем не менее, в профсоюзе недовольны тем, что иные требования руководство оставило без внимания, и поэтому профсоюз не исключает новых забастовок.

1эф ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!