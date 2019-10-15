Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:59

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 45 рейсов отменены в международном аэропорту Барселоны El Prat во вторник из-за антиправительственных демонстраций, сообщила газета El Pais.

"Как минимум, 45 рейсов из почти тысячи, запланированных на вторник в аэропорту El Prat, были отменены из-за беспорядков. Накануне медицинская помощь в аэропорту понадобилась 131 человеку", - написало издание.

Ранее "Аэрофлот" предупреждал своих пассажиров, что в связи с акциями протеста заблокированы основные подъездные пути к аэропорту Барселоны El Prat. В авиакомпании посоветовали выбирать объездные/альтернативные маршруты и прибывать в аэропорт не менее чем за три часа для прохождения предполетных формальностей.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после объявления Верховным судом Испании приговора бывшим представителям руководства Каталонии. Политиков обвинили в сепаратизме и нецелевой растрате средств из общественных фондов и приговорили к тюремному заключению от 9 до 13 лет.

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