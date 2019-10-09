Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 18:22

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков турецких боевых самолетов нанесли в среду удары по четырем сирийским приграничным городам, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на обороняющих их курдских ополченцев.

Речь идет о городах Рас-аль-Айн, Телль-эль-Абьяд, Эль-Камышлы и Айн-Исса. В общей сложности, согласно по подсчетам бойцов Сирийских демократических сил, основную часть которых составляют курды, было задействовано не менее 25 самолетов ВВС Турции. Они нанесли удары по 16 районам.

При этом Эль-Камышлы - один из наиболее густонаселенных городов в контролируемых курдами северных приграничных районах Сирии.

Ранее в среду стало известно о старте военной операции Турции на северо-западе Сирии. Основная задача Анкары - борьба против курдских военизированных формирований.

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