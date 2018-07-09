Десятки судов сгорели в результате пожара в порту Бали
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Гонконг. 9 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 39 рыбацких лодок и судов сгорели в результате пожара, охватившего порт Беноа на индонезийском острове Бали, передают в понедельник местные СМИ.
В сообщениях отмечается, что официальная причина возгорания пока неизвестна. При этом некоторые очевидцы сообщили, что слышали взрыв до того, как в порту вспыхнул пожар.
На данный момент с огнем борются сотрудники местной пожарной службы.
Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.
1ла ар
Интерфакс