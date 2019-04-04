Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 12:27

Париж. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Сильный снегопад на востоке Франции привел в четверг к серьезным проблемам с электроснабжением.

Так, французская компания электроснабжения Enedis сообщила, что без света осталось около 50 тыс. жилых домов.

"Снегопад затронул территорию Францию и оставил без электричества 50 тыс. домов", - говорится в Twitter отделения компании, работающего в альпийском регионе.

Речь идет о департаментах Верхняя Савойя, Изер и Савойя.

В Enedis отметили, что сотрудники компании в настоящее время работают над устранением проблем и пытаются восстановить подачу электричества.

Однако французские СМИ сообщают, что многие дорогие, ведущие к пострадавшим районам, по-прежнему завалены снегом, в результате чего доступ специалистов в отдаленные населенные пункты затруднен.

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