Париж. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Сильный снегопад на востоке Франции привел в четверг к серьезным проблемам с электроснабжением.
Так, французская компания электроснабжения Enedis сообщила, что без света осталось около 50 тыс. жилых домов.
"Снегопад затронул территорию Францию и оставил без электричества 50 тыс. домов", - говорится в Twitter отделения компании, работающего в альпийском регионе.
Речь идет о департаментах Верхняя Савойя, Изер и Савойя.
В Enedis отметили, что сотрудники компании в настоящее время работают над устранением проблем и пытаются восстановить подачу электричества.
Однако французские СМИ сообщают, что многие дорогие, ведущие к пострадавшим районам, по-прежнему завалены снегом, в результате чего доступ специалистов в отдаленные населенные пункты затруднен.
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