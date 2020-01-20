Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 14:07

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - Десятки участников антиправительственных протестов в разных городах Ирака в ночь на понедельник были ранены и травмированы в ходе столкновений с силами безопасности, сообщили западные СМИ.

Слезоточивый газ и боевые патроны силы безопасности применили, как минимум, в двух районах иракской столицы Багдада - на площади аль-Таяаран и на мосту Синак. Демонстранты бросали в них бутылки с зажигательной смесью и камни.

За ночь полиция арестовала не менее девяти человек, раненых в Багдаде госпитализировали. В основном, речь идет о переломах и травмах головы.

Беспорядки на улицах Багдада возобновились на прошлой неделе.

Акции протеста прошли и в других городах Ирака. В частности, в городах Кербела и Наджаф демонстранты поджигали шины и блокировали дороги. Двое полицейских погибли в городе Басра, попав под колеса автомобиля. В городе Насирия демонстранты блокировали автотрассу, ведущую в богатую нефтяными ресурсами провинцию Басра. Неизвестные открыли по ним стрельбу, шесть демонстрантов получили ранения.

С начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 в ходе столкновений с силами безопасности страны погибли как минимум 500 человек.

1эф*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!