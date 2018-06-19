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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 13:27 19.06.2018 - 13:27

Москва/Стамбул. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Пассажирский автобус попал в аварию в провинции Айдын на западе Турции, пострадали 45 человек, двое из них серьезно ранены, сообщают во вторник местные СМИ.

Инцидент произошел рано утром во вторник. По данным полиции, автобус направлялся в Стамбул с популярного курорта Бодрум. Водитель потерял управление после поворота на перекрестке и автобус перевернулся.

Спасатели вытащили пассажиров, после чего их доставили в ближайшие больницы.

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