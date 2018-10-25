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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 21:05 25.10.2018 - 21:05

Хмеймим (Сирия). 25 октября. ИНТЕРФАКС - Десять мирных жителей в сирийской провинции Алеппо пострадали в результате обстрела со стороны боевиков, расквартированных в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Джубб-эз-Зарур (три раза) и Джубб-эль-Ахмар провинции Латакия, западных окраин и жилого района Халидия города Алеппо, населенного пункта Телль-Базам провинции Хама. В результате минометного обстрела жилых кварталов города Алеппо получили ранения десять мирных жителей", - сказал В.Савченко на брифинге в четверг.

Также, по его словам, зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Тадеф провинции Алеппо со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в районе города Эль-Баб.

бс

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