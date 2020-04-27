Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 3:32

Гонконг. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Десять новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число заразившихся в стране достигло 10 тыс. 738 человек.

Из новых случаев, как отмечается, семь были импортированы из-за рубежа.

Еще один человек скончался. Всего в стране за время пандемии умерло 243 пациента с диагнозом COVID-19.

47 человек выздоровели. Общее число излечившихся составило 8 тыс. 764 человека.

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