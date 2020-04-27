Гонконг. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Десять новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Таким образом общее число заразившихся в стране достигло 10 тыс. 738 человек.
Из новых случаев, как отмечается, семь были импортированы из-за рубежа.
Еще один человек скончался. Всего в стране за время пандемии умерло 243 пациента с диагнозом COVID-19.
47 человек выздоровели. Общее число излечившихся составило 8 тыс. 764 человека.
1вз см