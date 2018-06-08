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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 17:22 08.06.2018 - 17:22

Иерусалим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Около десяти тысяч палестинцев собрались на акции протеста вдоль границы Израиля и сектора Газа, пишет израильская газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на источники в израильской армии.

По ее данным, протестующие начали жечь покрышки на пяти различных участках вдоль границы. Шесть человек пострадали.

По данным издания, армия обороны Израиля ожидала, что массовые протесты в секторе Газа пройдут во вторник, который совпал с 51-й годовщиной Шестидневной войны. Однако ХАМАС призывал палестинцев выйти на улицы сектора Газа в пятницу - последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадан.

Отмечается, что израильские военнослужащие предприняли меры для разгона протестов и "сохраняют высокую боевую готовность".

По данным другой газеты "Едиот ахронот", сотни снайперов израильской армии размещены вдоль границы с сектором Газа.

Ситуация в секторе Газа начала осложняться в конце марте 2018 года с первых акций протестов палестинцев у укреплений сектора Газа. Самые серьезные столкновения палестинцев, среди которых были вооруженные члены ХАМАС, и израильских военных пришлись на 14 мая - годовщину основания еврейского государства, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.

1кю ар

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