Десять тысяч палестинцев собрались на акцию протеста на границе Израиля и сектора Газа
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Около десяти тысяч палестинцев собрались на акции протеста вдоль границы Израиля и сектора Газа, пишет израильская газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на источники в израильской армии.
По ее данным, протестующие начали жечь покрышки на пяти различных участках вдоль границы. Шесть человек пострадали.
По данным издания, армия обороны Израиля ожидала, что массовые протесты в секторе Газа пройдут во вторник, который совпал с 51-й годовщиной Шестидневной войны. Однако ХАМАС призывал палестинцев выйти на улицы сектора Газа в пятницу - последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадан.
Отмечается, что израильские военнослужащие предприняли меры для разгона протестов и "сохраняют высокую боевую готовность".
По данным другой газеты "Едиот ахронот", сотни снайперов израильской армии размещены вдоль границы с сектором Газа.
Ситуация в секторе Газа начала осложняться в конце марте 2018 года с первых акций протестов палестинцев у укреплений сектора Газа. Самые серьезные столкновения палестинцев, среди которых были вооруженные члены ХАМАС, и израильских военных пришлись на 14 мая - годовщину основания еврейского государства, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.
1кю ар
Интерфакс