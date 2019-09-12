Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 21:21

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Теледебаты лидеров борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии пройдут в ночь на пятницу по московскому времени.

Дебаты начнутся в 20:00 по местному времени (03:00 мск пятницы). В них примут участие десять кандидатов. Среди них - бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор Элизабет Уорен и сенатор Берни Сандерс: именно их считают основными фаворитами праймериз.

Отмечается, что это будут уже третьи дебаты для демократов. Однако это первые дебаты, на которых встречаются сразу все главные претенденты на победу. Для участия в этих дебатах приглашались только те участники предвыборной гонки, которые как минимум в четырех последних опросах получали не менее 2% поддержки. Восемь кандидатов не смогли набрать необходимых показателей.

Сначала политикам будет предложено произнести вступительную речь. Каждому выделят по 1 минуте. Затем участникам дебатов предстоит отвечать на вопросы четырех модераторов.

В первый раз на сцене одновременно будут участвовать сразу три лидера предвыборных опросов - Байден, Уорен и Сандерс.

Согласно последнему опросу телеканала ABC, проведенному в начале сентября, Байден может рассчитывать на поддержку в 27% голосов, Сандерс - 19%, Уорен - 17%. В свою очередь опрос телеканала CNN также показал лидерство Байдена (24%). Однако, согласно его данным, второе место по популярности занимает Уорен, а третье - Сандерс.

Ожидается, что центральными темами обсуждения станут вопросы, связанные с правом граждан на ношение оружия, системой здравоохранения, иммиграцией, глобальным потеплением. Однако кандидаты от демократов также могут затронуть внешнюю политику, в частности, ситуацию с переговорами по Афганистану.

Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, будет следить за дебатами, как и в предыдущие разы. После первой серии дебатов американский лидер назвал кандидатов "скучными" и критиковал организацию проведения дебатов.

Следующие дебаты демократов состоятся уже в середине октября. Они должны пройти в штате Огайо.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении участвовать в них и выражал уверенность в том, что ему удастся одержать победу. Он называл своими основными соперниками сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!