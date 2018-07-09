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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 8:44 09.07.2018 - 08:44

Париж. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Не менее десяти человек пострадали при мощном взрыве в ночь на понедельник в жилом доме во французской коммуне Киберон на западе страны, сообщают местные СМИ.

В результате взрыва начался пожар, который охватил несколько близлежащих зданий.

Отмечается, что на месте происшествия до сих пор бушует пожар, в ликвидации которого задействованы около 100 пожарных.

По первоначальным данным, причиной взрыва стал взрыв газа.

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