Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 18:41

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр, как ожидается, направит позже в воскресенье в конгресс основные заключения доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в воскресенье агентство Associated Press сообщило, что У.Барр обсуждает со своими советниками детали доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, выясняя, насколько полно документ можно раскрывать конгрессу и общественности.

По данным осведомленных собеседников агентства, У.Барр близок к тому, чтобы опубликовать первые детали доклада уже в воскресенье.

Доклад, составленный Р.Мюллером, носит конфиденциальный характер, поэтому именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять конгрессу и общественности.

Associated Press отмечает, что решение генпрокурора о том, какую именно часть доклада придавать гласности, породит противостояние с демократами в конгрессе, поскольку они считают, что доступ должен быть обеспечен ко всем выводам Р.Мюллера, а также к подтверждающим свидетельствам относительно того, координировалась ли предвыборная кампания Дональда Трампа с Россией, и намеревался ли президент позже чинить препятствия расследованию.

В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору.

1ар бп

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