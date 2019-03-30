Этот контент был опубликован 30 марта 2019 г. 14:31

Париж. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Власти французской столицы организовали на этих выходных серию мероприятий по случаю 130-летия одной из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелевой башни, сообщает радиостанция РТЛ.

Так, на нескольких этажах башни, а также - в саду, близ которого она находится, будет организована игра с элементами иммерсивного театра, участникам которой предстоит разгадать загадки, связанные башней. Также около башни начинает работу выставка с фотографиями людей, имеющих отношение к строительству Эйфелевой башни. Некоторые праздничные мероприятия состоятся позже - осенью 2019 года.

Несмотря на праздник, в субботу вечером на башне на час отключат освещение: она участвует в акции "Час земли", в рамках которой в зданиях по всему миру отключают на час свет, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Открытие Эйфелевой башни состоялось 31 марта 1889 года. Ее высота неоднократно менялась в связи с установкой на самом верху разного рода антенн. В настоящее время высота составляет 324 метра. В течение нескольких десятилетий Эйфелева башня считалась самым высоким строением в мире.

Построенная Гюставом Эйфелем башня в последние годы занимает второе место в списке наиболее посещаемых французских туристических объектов: ежегодно на башню поднимаются около 7,1 млн человек. Первое место - за Собором Парижской Богоматери (порядка 13,6 млн человек). Однако доступ в собор, в отличие от башни, бесплатный.

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