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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 14:54 31.05.2018 - 14:54

Женева. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские страны Средиземноморья теряют традиции здорового питания, что приводит к более быстрому распространению ожирения и сопутствующих заболеваний, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам ВОЗ, дети в странах Средиземноморья оказались намного упитаннее сверстников из других европейских государств: на Кипре 43% мальчиков и девочек в возрасте девяти лет страдают от лишнего веса или ожирения, в Греции, Италии и Испании этот показатель также выше 40%.

Традиционная средиземноморская диета богата овощами, фруктами и рыбой, но сейчас в Швеции подрастающее поколение употребляет в пищу рыбу, оливковое масло и томаты гораздо чаще, чем жители Италии или Испании.

Нездоровая пища, конфеты и газировка вытеснили традиционные здоровые блюда, отмечает руководитель программы по вопросам питания, физической активности и ожирения ВОЗ Жуан Бреда. "Средиземноморская диета на грани исчезновения, и нам необходимо ее восстановить", - говорит он.

ВОЗ включает в европейскую программу и страны бывшего СССР, причем в Таджикистане, Туркмении и Казахстане наблюдаются самые низкие показатели детского ожирения среди 40 исследуемых стран. Немногим выше и цифры во Франции, Норвегии, Латвии и Дании - от 5% до 9%.

Великобритания не предоставляет официальных данных для инициативы ВОЗ, но приблизительно каждый третий ребенок к завершению начальной школы (обычно в 11 лет) сталкивается с проблемой лишнего веса.

В последние годы страны Средиземноморья занялись решением проблемы здорового питания, и первые результаты уже заметны. Например, как минимум 75% детей в Италии снова едят фрукты каждый день. "Это прогресс. Они признали, что проблема есть, и пытаются ее решить", - сказал Ж.Бреда.

Европейская инициатива ВОЗ по эпиднадзору за детским ожирением появилась в 2008 году, в настоящее время она включает 40 стран, предоставляющих информацию о весе и росте детей.

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