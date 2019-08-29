Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 9:52

Вашингтон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Власти США затруднили процесс получения гражданства для детей иностранцев, которые оказались каким-либо образом связанными с военными или административными объектами США заграницей, сообщает газета The Hill.

Соответствующее распоряжение обнародовала Служба гражданства и иммиграции США - отныне процесс получения гражданства не будет автоматическим.

Однако, как отмечает газета, поначалу возникла неразбериха с толкованием новых положений, поскольку сложилось впечатление, будто речь шла о детях, которые родились в семьях американских военнослужащих и сотрудников администрации, несущих службу за рубежом.

В итоге Служба гражданства и иммиграции США обнародовала уточнение: так, в действительности речь шла о детях неграждан США, усыновленных американскими военными и гражданскими служащими; о детях неграждан США - военных и гражданских служащих, которые получили американское гражданство уже после рождения ребенка; а также те дети граждан США, чьи условия пребывания за рубежом не позволяют им автоматически стать гражданами США.

"Данные изменения в политике не касаются граждан США по рождению. Это касается только детей, которые родились за пределами США и которые не были американскими гражданами. Это не влияет на гражданства по праву рождения", - цитирует газета слова и.о. директора Службы Кена Кучинелли

"Данные изменения в политике не отказывают в гражданстве детям сотрудников администрации США или членам семей военных, родившимся за рубежом", - уточнил он.

Однако эти решения американской администрации уже вызвали критику со стороны демократов США.

"Этот шаг администрации усложнит создание семей американцам, служащим нашей (США - ИФ) стране за рубежом. Это также видится как первоначальный шаг по отмене предоставления гражданства по праву рождения, что угрожал сделать президент, и что было бы антиконституционным", - заявила демократ из Палаты представителей Вал Демингс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает возможность принятия законодательства, которое покончит с предоставлением американского гражданства по праву рождения.

"Мы серьезно думаем по поводу права на гражданство по рождению. Честно говоря, оно смехотворно", - сказал он журналистам у Белого дома.

"Гражданство по праву рождения - то есть перейти границу, родить ребенка, и, поздравляю, ребенок - гражданин США", - отметил Трамп.

Трамп предложил покончить с практикой предоставления гражданства по праву рождения еще во время предвыборной кампании 2016 года.

1аю ар

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