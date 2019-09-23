Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 6:52

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Индонезия собирается заявить, что дефекты в конструкции самолета Boeing 737 Max и недостаток контроля стали основными причинами крушения Lion Air в октябре прошлого года, сообщает Wall Street Journal.

По данных источников издания, знакомых с ходом расследования, в проекте выводов среди прочих причин также названы ошибки пилотов и недостатки в техническом обслуживании.

Газета отмечает, что детали индонезийского отчета могут быть изменены и подвергнуты дальнейшему анализу.

Окончательный вариант отчета должен быть готов к ноябрю.

Доклад, вероятно, станет первым официальным правительственным выводом о причинах крушения.

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Подобная авиакатастрофа произошла и в марте этого года. Тогда при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

После двух этих авиакатастроф полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире.

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