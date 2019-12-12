Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 6:40

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США в ноябре составил $208,838 млрд, что на 1,9% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($204,903 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 9,3% - до $225,185 млрд по сравнению с $205,961 млрд годом ранее. В частности, увеличились поступления от подоходного налога и налогов на прибыль компаний. При этом таможенные сборы повысились на 14% из-за роста импортных пошлин.

Расходы повысились на 5,6% и достигли $434,024 млрд против $410,864 млрд в ноябре прошлого года. Это обусловлено в том числе ростом затрат на программу медицинского страхования Medicare, оборону и поддержку сельского хозяйства.

Между тем за два месяца 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 12,4% и составило $343,306 млрд по сравнению со $305,394 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,6% - до $470,706 млрд, в том числе таможенные сборы подскочили на 26%. Затраты поднялись на 6,5% и составили $814,012 млрд.

С учетом календарного фактора (смещения даты ряда платежей и поступлений) отрицательное сальдо в октябре-ноябре выросло на 7% относительно аналогичного периода прошлого года.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $1 трлн и сохранения его выше данной отметки в следующие десять лет. Последний раз показатель превышал данный уровень в 2009-2012 годах, то есть во время и сразу после финансового кризиса.

Дефицит госбюджета США по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимальных за последние семь лет - $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь ис *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!