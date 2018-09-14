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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 8:04 14.09.2018 - 08:04

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США в августе составил $214,148 млрд, что почти вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($107,689 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 3,2% - до $219,115 млрд.

При этом расходы подскочили на 29,7% и достигли $433,263 млрд. Это обусловлено, в том числе, ростом процентных платежей по госдолгу на 26%, а также затрат в рамках программы медицинского страхования Medicare на 48%.

Между тем за одиннадцать месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 33,3% и составило $898,112 млрд по сравнению с $673,713 млрд за сопоставимый период годом ранее, говорится в сообщении Минфина.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 0,6% и превысил $2,966 трлн, в то время как затраты поднялись на 6,7% - почти до $3,64 трлн.

С учетом календарного фактора дефицит в августе составил $152 млрд против $108 млрд за тот же месяц годом ранее, за десять месяцев - $886 млрд против $713 млрд.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в начале этой недели дало прогноз, что дефицит в августе составит $211 млрд, и станет пятым по величине в истории страны.

Администрация президента США Дональда Трампа прогнозировала в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $890 млрд. При этом в сентябре обычно доходы превышают расходы. CBO оценивало отрицательное сальдо в $793 млрд, или 4,2% ВВП.

Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,3% и составил $665,826 млрд. Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

Служба финансово-экономической информации

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