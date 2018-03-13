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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 6:34 13.03.2018 - 06:34

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США в феврале составил $215,248 млрд, что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($192,044 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета упали на 9,4% - до $155,623 млрд, в том числе сборы подоходного налога сократились на 2%.

При этом расходы выросли на 2% и достигли $370,871 млрд. В частности, это обусловлено ростом процентных платежей по госдолгу на 9% - до $28 млрд, а также выплатами, связанными с ликвидацией последствий прошлогодних природных катастроф.

За пять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,5% и составило $390,965 млрд по сравнению с $350,624 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,4% - до $1,286 трлн, в то время как затраты поднялись на 4,4% и превысили $1,677 трлн.

Белый дом прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $833 млрд.

Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,3% и составил $665,826 млрд. Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.

Служба финансово-экономической информации

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