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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 7:49 16.10.2018 - 07:49

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США в 2018 финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличился на 17%.

Отрицательное сальдо выросло до $778,996 млрд по сравнению с $665,826 млрд в предшествующий год, сообщило министерство финансов страны. Таким образом, оно составило 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предыдущий фингод.

Доходы бюджета в 2018 фингоду увеличились на 0,4% и составили $3 трлн 328,745 млрд. Поступления от корпоративных налогов упали на 22% (на $76 млрд), налогов физлиц - выросли на 1% (на $23 млрд).

Расходы повысились на 3,2% - до $4 трлн 107,741 млрд. Рост был обусловлен увеличением процентных платежей по госдолгу на 14% (на $65 млрд), а также затрат на соцобеспечение на 4% (на $39 млрд) в связи со старением населения. Военные расходы выросли на 6% (на $32 млрд).

При этом наиболее существенно снизились затраты на образование - на 43% (на $48 млрд).

В сентябре в США был зафиксирован профицит бюджета в размере $119,116 млрд против $7,889 млрд в том же месяце 2017 года. При этом затраты упали на треть - до $224,443 млрд, в то время как поступления сократились на 1,5%, составив $343,559 млрд.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Служба финансово-экономической информации

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