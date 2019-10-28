Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 10:55

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США в 2019 финансовом году, завершившемся 30 сентября, увеличился на 26%, вплотную приблизившись к отметке в $1 трлн.

Дефицит увеличивается четыре года подряд - это самый длительный период непрерывного роста с начала 80-х гг.

Отрицательное сальдо бюджета США в минувшем фингоду выросло до максимальных за семь лет $984,45 млрд по сравнению с $779,16 млрд в предыдущем году, сообщило министерство финансов страны. Таким образом, дефицит составил 4,6% ВВП по сравнению с 3,8% ВВП в 2018 году.

Доходы бюджета в 2019 фингоду увеличились на 4% и составили $3 трлн 462,196 млрд. Поступления от корпоративных налогов выросли на 12% и составили $230 млрд, налогов физлиц - повысились на 2%, до $1 трлн 717,857 млрд.

Расходы бюджета выросли на 8%, до $4 трлн 446,584 млрд. Крупнейшая статья бюджетных расходов - соцобеспечение - в минувшем фингоду увеличилась на 5,7%, до $1 трлн 44,416 млрд, затраты на оборону выросли на 8,8% - до $687,6 млрд, программу медицинского страхования Medicare - на 10,6%, до $651 млрд, на здравоохранение - на 6,1%, до $584,8 млрд.

Расходы на выплаты процентов по госдолгу повысились на 16%, траты на образование - подскочили на 44%.

Доходы бюджета в минувшем фингоду уменьшились до 16,3% ВВП с 16,4% ВВП в 2018 фингоду, расходы бюджета выросли до 20,9% ВВП с 20,2% ВВП.

В сентябре 2019 года в США был зафиксирован профицит бюджета в размере $82,8 млрд против $119,1 млрд в том же месяце 2018 года. Доходы бюджета в сентябре увеличились на 8,9%, до $374 млрд, расходы выросли на 29,8%, до $291,3 млрд.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

пк вч *

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