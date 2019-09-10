Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 12:46

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США с начала 2019 финансового года, который завершится в сентябре, превысил $1 трлн, сообщило Бюджетное управление Конгресса (CBO).

За одиннадцать месяцев отрицательное сальдо составило $1,07 трлн, что на $168 млрд превышает показатель за аналогичный период годом ранее, прогнозирует CBO.

Официальные данные за август министерство финансов страны опубликует в четверг, 12 сентября.

Расходы бюджета за одиннадцать месяцев текущего фингода выросли на 7%, в том числе затраты в рамках программ медицинского страхования Medicare и Medicaid увеличились на 6% и 5% соответственно, в системе социального страхования (Social Security) - на 6%. Процентные платежи по госдолгу подскочили на 14%, расходы на оборону повысились на 8%.

Доходы бюджета поднимаются в этом фингоду менее значительными темпами - на 3%. В частности, сборы от налогов на физлиц выросли на 1%, корпоративные налоги - на 5%.

Тем не менее, по итогам всего 2019 фингода дефицит, вероятнее всего, окажется ниже отметки в $1 трлн, поскольку сентябрь традиционно является месяцем, в котором поступления в бюджет превосходят траты. CBO прогнозирует отрицательное сальдо за текущий год на уровне $960 млрд.

Дефицит госбюджета США по итогам 2018 финансового года, который завершился 30 сентября прошлого года, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующем году.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

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