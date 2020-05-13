Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 7:59

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США в апреле составил $737,851 млрд по сравнению с профицитом в $160,304 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 55% - до $241,863 млрд против $535,545 млрд годом ранее. Это обусловлено тем, что ряд налоговых выплат как для компаний, так и для физлиц были перенесены с 15 апреля на середину июля, отмечается в сообщении ведомства.

При этом расходы взлетели в 2,6 раза в связи с введением в действие различных программ финансовой помощи и других мер поддержки на фоне пандемии коронавируса COVID-19, а также из-за выплат пособий по безработице. В результаты затраты бюджета достигли рекордных $979,714 млрд по сравнению с $375,240 млрд в апреле 2019 года.

"Это действительно поразительные цифры. Я даже не думал, что когда-либо увижу такое, - сказал высокопоставленный сотрудник Минфина на брифинге во вторник. - Они отражают тот огромный объем поддержки, которым Конгресс и администрация президента стараются ответить на кризис".

За семь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,8 раза и превысило $1,481 трлн. Объем поступлений сократился на 9,7% - до $1,845 трлн. Затраты подскочили на 29,3% и почти достигли $3,327 трлн.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в конце апреля прогнозировало, что дефицит по итогам 2020 фингода взлетит до $3,7 трлн, то есть до уровня 40-х годов. Это составит 17,9% ВВП - максимум со времен Второй мировой войны. Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное сальдо составило $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательно сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 гг.

Дефицит госбюджета по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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