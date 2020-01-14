Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 6:53

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Дефицит госбюджета США в декабре 2019 года составил $13,273 млрд, что на 1,9% превышает показатель за тот же месяц 2018 года ($13,539 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли на 7,4% - до $335,805 млрд по сравнению с $312,584 млрд годом ранее. В том числе увеличились поступления от подоходного налога и налогов на прибыль компаний.

Расходы повысились на 7% и достигли $349,078 млрд против $326,123 млрд в декабре 2018 года. Это обусловлено в том числе ростом затрат на программу медицинского страхования Medicare, оборону и поддержку ветеранов.

Между тем за три месяца 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 1,8% и составило $356,578 млрд по сравнению со $318,933 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 4,6% - до $806,512 млрд. Затраты поднялись на 6,7% и превысили $1,163 трлн.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $1 трлн и сохранения его выше данной отметки в следующие десять лет. Последний раз показатель превышал данный уровень в 2009-2012 годах, то есть во время и сразу после финансового кризиса.

Дефицит госбюджета США по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимальных за последние семь лет - $984,388 млрд. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд - это самый длительный период непрерывного роста с начала 1980-х годов.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

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