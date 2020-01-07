Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 13:01

Брюссель. 7 января. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран Евросоюза на заседании внеочередного Совета ЕС по иностранным делам в пятницу будут обсуждать пути деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Петер Стано, пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"То, чего мы желаем на Ближнем Востоке - это деэскалации. И главная площадка для обсуждения любого развития ситуации в Иране, всех проблем, касающихся Ирана, - это Совет по иностранным делам, который созван в ближайшую пятницу высоким представителем ЕС в 15:00 (17:00 мск)", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Задача именно в том, чтобы обсудить развитие обстановки и узнать мнения государств-членов о том, что ЕС должен сделать в связи с этим. Цель - это добиться деэскалации, вернуться к политическим обязательствам, избежать любой другой конфронтации в регионе в более широком плане, и чтобы дипломатия и переговоры могли снова оказывать влияние на развитие ситуации без конфронтации и актов насилия", - добавил пресс-секретарь.

Накануне Боррель объявил, что экстренный Совет ЕС по иностранным делам состоится 10 января.

"Я созвал чрезвычайный Совет по иностранным делам с нашими государствами-членами во второй половине дня в пятницу, 10 января, чтобы обсудить последние события в Ираке и Иране", - написал Боррель в твиттере.

"ЕС будет полностью играть свою роль в усилиях по деэскалации напряженности в регионе", - отметил глава европейской дипломатии.

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