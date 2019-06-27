Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 21:22

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - 45% зарегистрированных американских избирателей относятся одобрительно к деятельности президента США Дональда Трампа, а 55% - отрицательно, свидетельствуют данные опроса общественного мнения газеты The Hill и компании HarrisX.

При этом, опрос выявил разброс мнений среди мужчин и женщин: так, 52% опрошенных мужчин считают заслуживающей похвалы работу Трампа, и лишь 38% женщин полагают также.

Также более молодые избиратели относятся критичнее к деятельности Трампа: лишь 35% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет положительно отзывались о президенте США, но в возрастной группе от 35 до 49 лет таковых оказалось 46%, а в группе от 50 до 64 - 47%.

Кроме этого, отмечает The Hill, среди людей, одобряющих деятельность Трампа, наблюдается колебания относительно степени поддержки президента; в то же время отрицательные настроения у противников Трампа проявляются более определенно.

Опрос проходил 25 - 26 июня, в нем участвовали 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Погрешность составила примерно 3,1 процентных пункта.

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