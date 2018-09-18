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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 17:01 18.09.2018 - 17:01

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура считает, что активную реализацию политического процесса в Сирии можно было бы начать уже через неделю, если все стороны признают необходимость такого процесса.

"Сирийцы хотят знать, когда именно начнется заслуживающий доверия (политический - ИФ) процесс. Я считаю, что все необходимое для этого уже имеется, и мы могли бы начать это через неделю, если все поддерживают признают необходимость сбалансированного и заслуживающего доверия процесса, возглавляемого ООН, и разумные правила этого процесса", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

С.де Мистура пояснил, что стартом этого процесса должна стать работа над новой сирийской конституцией.

По его словам, если все стороны будут придерживаться такой позиции, то удастся продвинуться в этом вопросе очень быстро.

"Я думаю, что пришло время, чтобы я обозначил определенную дату, к которой финальное сочинское заявление будет реализовано с помощью запуска конституционного комитета", - добавил он, однако точную дату он не назвал.

С.де Мистура отметил, что последующие несколько месяцев будут играть "ключевую роль" для того, чтобы определить эту дату.

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