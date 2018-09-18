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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 18:23 18.09.2018 - 18:23

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру не использовать Совет Безопасности для оказания давления на страны-гаранты процесса прекращения огня в Сирии и не руководить политическим процессом в этой стране, а облегчать его.

"Хочу сказать Стаффану: не стоит, наверное, использовать площадку Совета Безопасности для оказания давления на гарантов (Россия, Турция и Иран - ИФ). Они и так делают для политпроцесса больше, чем кто-либо из присутствующих в этом зале", - заявил В.Небензя во вторник в Нью-Йорке на заседании СБ ООН по ситуации в Сирии.

На этом заседании С.де Мистура пробрифинговал страны-члены СБ ООН о своих усилиях по формированию конституционной комиссии Сирии и о ситуации в этой стране.

"Вы должны фасилитейт (облегчать - англ.), а не руководить процессом", - подчеркнул российский постпред.

"Сирийские решения должны принадлежать самим сирийцам, как это предусмотрено резолюцией 2254, на которую мы все и вы, в том числе регулярно ссылаетесь", - сказал В.Небензя.

"Всех, кто не намерен продвигать в отрыве от истинных желаний сирийского народа сценарий, замешанный на подходах политического инжиниринга, призываем помочь или хотя бы не мешать деятельности трех стран-гарантов астанинского формата по запуску на деле нужного Сирии, ближневосточному региону и всему международному сообществу всеобъемлющего политического процесса, отталкиваясь от решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюций СБ ООН по Сирии", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

1ак вв

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