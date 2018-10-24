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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 14:35 24.10.2018 - 14:35

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен продолжать консультации по созданию Конституционного комитета для Сирии и будет заниматься передачей дел своему преемнику, говорится в сообщении офиса спецпосланника.

Как сообщалось, С.де Мистура намерен покинуть свой пост в конце ноября. Он заявил, что принял такое решение "исключительно по причинам личного характера".

"С.де Мистура будет принимать участие в дальнейших интенсивных консультациях и продолжит проверять, насколько возможно создание надежного и сбалансированного со стороны ООН Конституционного Комитета, который будет принадлежать и управляться самими сирийцами", - говорится в сообщении офиса.

"В этом контексте С.де Мистура продолжит полную передачу дел тому, кто будет приемником этого наследия", - отмечается в сообщении.

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