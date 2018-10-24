Де Мистура до ухода с поста спецпосланника генсека ООН по Сирии продолжит консультации по созданию сирийского конституционного комитета
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Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен продолжать консультации по созданию Конституционного комитета для Сирии и будет заниматься передачей дел своему преемнику, говорится в сообщении офиса спецпосланника.
Как сообщалось, С.де Мистура намерен покинуть свой пост в конце ноября. Он заявил, что принял такое решение "исключительно по причинам личного характера".
"С.де Мистура будет принимать участие в дальнейших интенсивных консультациях и продолжит проверять, насколько возможно создание надежного и сбалансированного со стороны ООН Конституционного Комитета, который будет принадлежать и управляться самими сирийцами", - говорится в сообщении офиса.
"В этом контексте С.де Мистура продолжит полную передачу дел тому, кто будет приемником этого наследия", - отмечается в сообщении.
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Интерфакс