Де Мистура может посетить на следующей неделе Дамаск по приглашению сирийских властей
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Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в среду заявил, что сирийские власти пригласили его посетить Дамаск на грядущей неделе.
"Я бы хотел сообщить Совбезу ООН, что правительство Сирии пригласило меня в Дамаск на следующей неделе", - заявил он на заседании Совбеза.
При этом он подчеркнул, что надеется на то, что комитет по разработке конституции Сирии начнет функционировать в ноябре.
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Интерфакс