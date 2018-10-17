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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 16:01 17.10.2018 - 16:01

Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в среду заявил, что сирийские власти пригласили его посетить Дамаск на грядущей неделе.

"Я бы хотел сообщить Совбезу ООН, что правительство Сирии пригласило меня в Дамаск на следующей неделе", - заявил он на заседании Совбеза.

При этом он подчеркнул, что надеется на то, что комитет по разработке конституции Сирии начнет функционировать в ноябре.

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