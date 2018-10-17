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Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил в среду надежду, что в ноябре начнет работать комитет по разработке новой конституции Сирии.

"Я надеюсь, комитет по конституции начнет работу в течение ноября", - заявил он на заседании СБ ООН.

При это С.де Мистура отметил, что гарантий того, что это удастся сделать, сейчас нет.

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Интерфакс