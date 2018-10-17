Де Мистура надеется на начало работу в ноябре комитета по конституции Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил в среду надежду, что в ноябре начнет работать комитет по разработке новой конституции Сирии.
"Я надеюсь, комитет по конституции начнет работу в течение ноября", - заявил он на заседании СБ ООН.
При это С.де Мистура отметил, что гарантий того, что это удастся сделать, сейчас нет.
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Интерфакс