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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 15:51 17.10.2018 - 15:51

Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил в среду надежду, что в ноябре начнет работать комитет по разработке новой конституции Сирии.

"Я надеюсь, комитет по конституции начнет работу в течение ноября", - заявил он на заседании СБ ООН.

При это С.де Мистура отметил, что гарантий того, что это удастся сделать, сейчас нет.

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