Де Мистура назвал очень важными итоги сочинских переговоров Путина и Эрдогана по Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что удовлетворен итогами переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу , состоявшихся накануне в Сочи.
"Я хочу поблагодарить президента Путина и президента Эрдогана за их личную вовлеченность", - сказал С.де Мистура на внеочередном заседании Совбеза ООН.
"Мы приветствуем то, что дипломатия позволила добиться прогресса", - добавил специальный посланник, комментируя переговоры в Сочи.
Он отметил, что "мы надеялись, что они проведут эту встречу".
"Эта встреча состоялась, и принесла очень важные итоги", - подчеркнул С.де Мистура.
Накануне В.Путин и Р.Т.Эрдоган на протяжении 4,5 часов обсуждали ситуацию в Сирии. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
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Интерфакс