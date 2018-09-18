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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 16:45 18.09.2018 - 16:45

(расширенная версия, добавлены высказывания замгенсека ООН по гуманитарным вопросам в 6-7 абзацах)

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что удовлетворен итогами переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу , состоявшихся накануне в Сочи.

"Я хочу поблагодарить президента Путина и президента Эрдогана за их личную вовлеченность", - сказал С.де Мистура на внеочередном заседании Совбеза ООН.

"Мы приветствуем то, что дипломатия позволила добиться прогресса", - добавил специальный посланник, комментируя переговоры в Сочи.

Он отметил, что "мы надеялись, что они проведут эту встречу".

"Эта встреча состоялась, и принесла очень важные итоги", - подчеркнул С.де Мистура.

В свою очередь заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что приветствует "вчерашние новости из Сочи". По его словам, в ООН неоднократно призывали все действующие в Сирии стороны воздержаться от полномасштабной наступательной операции, поскольку она грозит наихудшей гуманитарной катастрофой.

"Таким образом, мы приветствуем вчерашнее соглашение, поскольку в случае его устойчивого, постоянного исполнения в соответствии с международными законами, оно может предотвратить катастрофу, о которой мы предупреждаем", - сказал М.Лоукок.

Накануне В.Путин и Р.Т.Эрдоган на протяжении 4,5 часов обсуждали ситуацию в Сирии. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

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