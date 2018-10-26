Де Мистура на встрече лидеров России, Турции, Франции и Германии 27 октября доложит о ситуации в Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 26 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу заявил, что намерен обсудить ситуацию в Сирии на встрече представителей России, Турции, Франции и Германии, которая состоится 27 октября в Стамбуле.
"Завтра я направляюсь в Стамбул, где сообщу представителям Франции, Германии, России и Турции о ситуации, складывающейся в Сирии. Для меня честь получить это приглашение. Я хочу использовать эту возможность, чтобы донести до лидеров четырех важных в этом вопросе стран, что удалось избежать катастрофы в сирийском Идлибе", - сказал С.де Мистура на заседании СБ ООН.
Он отметил, что ранее провел переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалеммом, с которым, в том числе, обсудил вопрос о создании комитета по изменению конституции Сирии.
С.де Мистура подчеркнул, что этот вопрос также будет обсуждаться в субботу на встрече лидером Турции, Франции, России и Германии по Сирии.
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Интерфакс